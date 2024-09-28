Fatih'te motosikletin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk öldü

Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak
Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak
İstanbul'da kritik yatırım zirvesi: Küresel şirketler katılacak
İstanbul'da kritik yatırım zirvesi: Küresel şirketler katılacak
Servisten inen çocuğu ezen sürücü tutuklandı
Servisten inen çocuğu ezen sürücü tutuklandı
Naci Görür bu kez farklı bir kenti uyardı
Naci Görür bu kez farklı bir kenti uyardı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ilk dört madde açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ilk dört madde açıklaması
Asgari ücret zammı için kritik tahmin
Asgari ücret zammı için kritik tahmin
Kredi kartı borcunda rekor artış
Kredi kartı borcunda rekor artış
Fiyatlar düşüyor mevduattan konuta dönüşler başladı
Fiyatlar düşüyor mevduattan konuta dönüşler başladı
Devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecek
Devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecek
AK Parti dijital savunma için düğmeye bastı!
AK Parti dijital savunma için düğmeye bastı!
Bakanlıktan yeni vergi adımı: Restoran, kuaför ve diş hekimleri kapsamda
Bakanlıktan yeni vergi adımı: Restoran, kuaför ve diş hekimleri kapsamda
EPDK duyurdu: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam gelecek mi?
EPDK duyurdu: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam gelecek mi?
Bakan Memişoğlu'ndan uyarı: Bu iki aya dikkat!
Bakan Memişoğlu'ndan uyarı: Bu iki aya dikkat!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması
Kredi kartlarında faiz oranları bakiyeye göre değişecek
Kredi kartlarında faiz oranları bakiyeye göre değişecek
Bakan Şimşek: En öncelikli hedefimiz enflasyonun tek haneye düşmesi
Bakan Şimşek: En öncelikli hedefimiz enflasyonun tek haneye düşmesi
Ekonomistler yanıtladı: Eylül ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistler yanıtladı: Eylül ayı enflasyonu ne olur?
'Suriyelilere özel hastane' iddiasına Memişoğlu'ndan açıklama
'Suriyelilere özel hastane' iddiasına Memişoğlu'ndan açıklama
Türkiye'nin temiz havaya sahip tek ili
Türkiye'nin temiz havaya sahip tek ili
Kurtulmuş: İlk dört maddeye ilişkin tartışmalar 'lüzumsuz vakit kaybı'
Kurtulmuş: İlk dört maddeye ilişkin tartışmalar 'lüzumsuz vakit kaybı'
Yargıtay 'yakalanan ilk darbeci'ye verilen cezayı onadı
Yargıtay 'yakalanan ilk darbeci'ye verilen cezayı onadı
Bakan Tekin: Eğitim yöntemimizi değiştirmemiz lazım
Bakan Tekin: Eğitim yöntemimizi değiştirmemiz lazım
2'nci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' başladı
2'nci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' başladı
Bakan Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek
Bakan Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek
Erdoğan: Türkiye olarak BM'ye daimi üye olma gayreti içindeyiz
Erdoğan: Türkiye olarak BM'ye daimi üye olma gayreti içindeyiz
Genç girişimcilere vergi düzenlemesi: İstisna tutarı yükseldi
Genç girişimcilere vergi düzenlemesi: İstisna tutarı yükseldi
Merkez Bankası: Güncel kararlar dezenflasyonu destekleyecek
Merkez Bankası: Güncel kararlar dezenflasyonu destekleyecek
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü ilk kez yapılacak
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü ilk kez yapılacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Fatih'te motosikletin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk öldü

İstanbul Fatih'te motosikletin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 07:34, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 07:35
Yazdır
Fatih'te motosikletin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk öldü

Alınan bilgiye göre, dün Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta ilerleyen motosiklet, park halindeki iki aracın arasından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 1,5 yaşındaki çocuğa çarptı.

Ailesinin hastaneye götürdüğü çocuk, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü olay yerinden kaçtı

Motosiklet sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan sürücünün Burhanettin T. olduğunu tespit etti.

Emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber