Fatih'te motosikletin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk öldü

Emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan sürücünün Burhanettin T. olduğunu tespit etti.

Ailesinin hastaneye götürdüğü çocuk, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta ilerleyen motosiklet, park halindeki iki aracın arasından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 1,5 yaşındaki çocuğa çarptı.

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