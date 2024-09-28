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Fiyatlar düşüyor mevduattan konuta dönüşler başladı

Konut fiyatlarında gerileme beklemediğini söyleyen Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, "Alım için çok iyi bir dönem. Şu anki fiyatlar iyi fiyatlar. Konut almak için bugün, yarından daha avantajlı olacak" dedi. Mevduat faizinden konuta dönüş konusunda ise İncehasan, "Yavaş yavaş başladı diyebilirim" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 07:55, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 07:45
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Fiyatlar düşüyor mevduattan konuta dönüşler başladı

Enflasyonla birlikte faizlerde düşüş beklentisi piyasalara giderek hakim olurken, son çeyrekte tahmin edilen faiz indirimiyle birlikte konut talebinin de canlanması bekleniyor. Konut fiyatlarında gerileme beklemediklerini söyleyen Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, "Şu anki fiyatlar iyi fiyatlar, alım için çok iyi bir dönem" dedi.

İstanbul'da her yıl 150 bin civarında konut üretilmesi gerekirken, şu anda 100 binli rakamlara indiğini raporlardan gördüklerini söyleyen İncehasan, konut sahipliği oranının da yüzde 60'lardan yüzde 50'lere indiğine işaret ederek, "Satışlardaki durgunlukla birlikte konut arzında bir yavaşlama oldu. Birçok yatırımcı da yatırımlarını erteledi. Yüklenici anlamında" dedi.

"Ev almak için bugün yarından avantajlı olacak"

Vakıf GYO'nun, İstanbul Anadolu yakasındaki 3'üncü projesi VSancaktepe Merkez'in kamuoyuna tanıtım toplantısında sektörü değerlendiren ve Onur İncehasan, son iki aydır enflasyonun ciddi gerilediğini, faiz politikasının temel hedefinin de enflasyonu düşürmek olduğunu ve o dönemin de başladığına işaret etti.

Gazetecilerin, "Mevduat faizinden konuta dönüş başladı mı? Sorularına, "Yavaş yavaş başladı diyebilirim. Yatırımcılar açısından şu anda konut almak için çok iyi bir dönem. Konut almak için bugün yarından daha avantajlı olacaktır" diye yanıt verdi. Gazetecilerin, "Konut fiyatlarında bir süredir reel gerileme var, fiyatların dip yaptığını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise İncehasan, "Kesinlikle.. Fiyatlarda bir gerileme olacağını düşünmüyorum, reel bir gerileme beklemiyorum.

Çünkü arsa, işçilik, finansman ve yüklenici maliyetlerinde artış var. Şuandaki fiyatların iyi fiyatlar olduğunu söyleyebilirim" yanıtını verdi. Fiyatlarda geçen yıldan bu yana yüzde 60-70 bir artış olduğuna işaret eden İncehasan, "İhtiyaç sahibilerinde krediye ulaşamamak biraz cesaret kırılmasına yol açtı. Konut yatırımları özellikle, geçtiğimiz bir iki yılda azalmıştı. Tüketici ilgisiyle birlikte, projelerin hayata geçirileceğini umuyorum.r" diye konuştu.

Arz eksikliği kira artışına neden oluyor

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, konutta arz eksikliğinin kira fiyatlarında artışa neden olduğuna işaret etti. İncehasan, "Ekonomik beklentilerin iyileşmesiyle, faizlere de bir düşüş öngörümüz var. 2025 yılında, bu anlamda daha da cazip olacak rakamlar bekliyoruz. Finansmana erişimin kolaylaşmasıyla konuta ilginin artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İzmir'de ihale 2025'de

Onur İncehasan, Vakıf GYO olarak Cubs Ankara ve Tablo Adalar projesini tamamladıklarını söyledi. İncehasan, "Tablo Adalar'da yüzde 10, Cubs Ankara'da yüzde 3 civarında bir stokumuz var, satışa çıkardığımız. Orada 27 bin metrekarede ticari alanlarımız var, kiralama işlemleri devam ediyor. İzmir projemizde ise 2025 yılında tekrar projeyi ihale edip satışa başlamayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Hamide HANGÜL

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