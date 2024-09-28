Devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecek

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin 'Tahsis Yetkisi ve Diğer İşlemler' başlıklı 30-A maddesine yapılan ekleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm amaçlı tahsis edebileceği alanlar arasına devlet ormanları da dahil edildi.

16'nci maddede yapılan değişikliğe göre mücbir sebep ve kamudan kaynaklanan sebepler dışında girişimcinin ön izin süresi içinde yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, peşin tahsis edilen ön izin ile ağaçlandırma ve bakım bedelleri iade edilmeyecek. Yönetmeliğin önceki halinde, sadece ön izin bedelinin iade edilmemesi öngörülüyordu.

Yönetmeliğin 'kesin tahsis' başlıklı 17'nci maddesine tesis türünün turizm kompleksine dönüştürülmesinin uygun görülmesi halinde ilave kapasite veya emsal hakkı verilmeyeceği hükmü eklendi.