Servisten inen çocuğu ezen sürücü tutuklandı

Minibüsün üzerinden geçtiği E.K., ağır yaralandı. Bir süre ilerledikten sonra durumu fark eden sürücü B.A., aracı durdurdu, çocuğu yerden kaldırıp sitenin bahçesine bıraktı.

Olay 24 Eylül'de saat 14.30 sıralarında Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınında okul servis minibüsünden inen ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.K., aracın önünden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada çocuk, hareket eden minibüsün altında kaldı.

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