Meteoroloji il il açıkladı: Beş kente sağanak uyarısı

Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak
Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak
İstanbul'da kritik yatırım zirvesi: Küresel şirketler katılacak
İstanbul'da kritik yatırım zirvesi: Küresel şirketler katılacak
Servisten inen çocuğu ezen sürücü tutuklandı
Servisten inen çocuğu ezen sürücü tutuklandı
Naci Görür bu kez farklı bir kenti uyardı
Naci Görür bu kez farklı bir kenti uyardı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ilk dört madde açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ilk dört madde açıklaması
Asgari ücret zammı için kritik tahmin
Asgari ücret zammı için kritik tahmin
Kredi kartı borcunda rekor artış
Kredi kartı borcunda rekor artış
Fiyatlar düşüyor mevduattan konuta dönüşler başladı
Fiyatlar düşüyor mevduattan konuta dönüşler başladı
Devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecek
Devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecek
AK Parti dijital savunma için düğmeye bastı!
AK Parti dijital savunma için düğmeye bastı!
Bakanlıktan yeni vergi adımı: Restoran, kuaför ve diş hekimleri kapsamda
Bakanlıktan yeni vergi adımı: Restoran, kuaför ve diş hekimleri kapsamda
EPDK duyurdu: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam gelecek mi?
EPDK duyurdu: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam gelecek mi?
Bakan Memişoğlu'ndan uyarı: Bu iki aya dikkat!
Bakan Memişoğlu'ndan uyarı: Bu iki aya dikkat!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması
Kredi kartlarında faiz oranları bakiyeye göre değişecek
Kredi kartlarında faiz oranları bakiyeye göre değişecek
Bakan Şimşek: En öncelikli hedefimiz enflasyonun tek haneye düşmesi
Bakan Şimşek: En öncelikli hedefimiz enflasyonun tek haneye düşmesi
Ekonomistler yanıtladı: Eylül ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistler yanıtladı: Eylül ayı enflasyonu ne olur?
'Suriyelilere özel hastane' iddiasına Memişoğlu'ndan açıklama
'Suriyelilere özel hastane' iddiasına Memişoğlu'ndan açıklama
Türkiye'nin temiz havaya sahip tek ili
Türkiye'nin temiz havaya sahip tek ili
Kurtulmuş: İlk dört maddeye ilişkin tartışmalar 'lüzumsuz vakit kaybı'
Kurtulmuş: İlk dört maddeye ilişkin tartışmalar 'lüzumsuz vakit kaybı'
Yargıtay 'yakalanan ilk darbeci'ye verilen cezayı onadı
Yargıtay 'yakalanan ilk darbeci'ye verilen cezayı onadı
Bakan Tekin: Eğitim yöntemimizi değiştirmemiz lazım
Bakan Tekin: Eğitim yöntemimizi değiştirmemiz lazım
2'nci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' başladı
2'nci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' başladı
Bakan Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek
Bakan Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek
Erdoğan: Türkiye olarak BM'ye daimi üye olma gayreti içindeyiz
Erdoğan: Türkiye olarak BM'ye daimi üye olma gayreti içindeyiz
Genç girişimcilere vergi düzenlemesi: İstisna tutarı yükseldi
Genç girişimcilere vergi düzenlemesi: İstisna tutarı yükseldi
Merkez Bankası: Güncel kararlar dezenflasyonu destekleyecek
Merkez Bankası: Güncel kararlar dezenflasyonu destekleyecek
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü ilk kez yapılacak
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü ilk kez yapılacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji il il açıkladı: Beş kente sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumunu paylaştı. Günlük hava durumu tahmin raporuna göre, bu hafta sonu Türkiye genelinde yazdan kalma bir hava hakim olacak. Ordu, Sinop, Samsun, Trabzon, Artvin'de yağış, İstanbul, Kocaeli, Bolu, Düzce, Ankara, Eskişehir'de ise sis etkili olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 10:59, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 10:56
Yazdır
Meteoroloji il il açıkladı: Beş kente sağanak uyarısı

Meteoroloji, 28 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

Yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli iç kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber