Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldüğü iddia edildi

Ortadoğu'da gerilim zirveye çıktı.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının beşinci gününde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta art arda patlamalar yaşandı.

Saldırılarda altı kişinin yaşamını yitirdiği, 91 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın merkez karargahlarının hedef alındığı belirtimişti.

Dün Lübnan'a yönelik saldırılarda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü iddia edilmiş ancak doğrulanamamıştı.

İsrail ordusu, bugün Nasrallah'ın öldürüldüğünü resmen duyurdu.

İsrail medyası, saldırılardaki ana hedefin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın olduğunu açıklamıştı.

İsrail, Nasrallah'ın saldırıdan kurtulduğunu açıklarken, Hizbullah kaynakları Nasrallah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Hizbullah'a yakın bir kaynak da AFP'ye yaptığı açıklamada, Nasrallah'tan dün geceden bu yana haber alamadıklarını duyurdu.

Nasrallah'ın öldürüldüğünün bildirilmesinin ardından İsrail ordu şefi Herzi Halevi, İsrail'i tehdit eden herkese ulaşacaklarını söyledi.