Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 12:12, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 11:42
İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri'nde esnaflık yapan Y.L. ile E.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T. bıçakla Y.L. ile kavgayı ayırmaya çalışan yakını A.B'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.L. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.