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Ödeme hizmet sağlayıcılarının yükümlülük tarihleri değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nezdinde ödeme hesabı bulunduran ödeme hizmet sağlayıcılarının yerine getirmesi gereken yükümlülük tarihinde değişiklik yaptı. Söz konusu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 14:48, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 14:36
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Ödeme hizmet sağlayıcılarının yükümlülük tarihleri değişti

TCMB'nin Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe göre geçici birinci maddenin dokuzuncu fıkrasının üçüncü cümlesi, "Nezdinde ödeme hesabı bulunduran diğer tüm ödeme hizmeti sağlayıcıları, bu yönetmeliğin 59'uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri 31 Mart 2025 tarihine kadar yerine getirir" şeklinde değiştirildi.

'7 Nisan 2025' tarihine dikkat!

Ayrıca, geçici birinci maddenin 19'uncu cümlesinin yeni hali de şöyle oldu: "Bu yönetmeliğin 4/A maddesinin yürürlük tarihinden önce dijital cüzdan hizmeti sunmakta olup kanun kapsamında ihdas edilen ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu kategorisine dahil edilebilecek olan ancak faaliyet izni bulunmayan kişiler, 7 Nisan 2025 tarihine kadar Banka'ya başvurarak gerekli izinleri almak zorundadır. Kuruluşlardan dijital cüzdan hizmetini sunanlar ise 7 Nisan 2025 tarihine kadar bu yönetmeliğin 4/A maddesine uyum sağlamak zorundadır."

Tebliğ ile de eski tebliğin geçici birinci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi, "Nezdinde ödeme hesabı bulunduran diğer tüm ödeme hizmeti sağlayıcıları, bu tebliğin 24'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri 31 Mart 2025 tarihine kadar yerine getirir" şeklinde değiştirildi.

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