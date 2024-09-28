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Yerli ve milli tren muayene sistemi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen Türk mühendislerce geliştirilen Otomatik Tren Muayene İstasyonlarını (OTMİ) yıl sonunda devreye almayı planladıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Trenler hareket halindeyken dahi otonom olarak demiryolu araçlarını, mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebileceğiz. Böylece araçlardaki kusurları büyük kayıplara yol açmadan tespit edeceğiz." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 14:59, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 14:20
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Yerli ve milli tren muayene sistemi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Tübitak Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (TÜBİTAK RUTE) tarafından geliştirilen OTMİ çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen muayene istasyonları ile trenlerin tekerlerinde oluşması muhtemel çatlak, kırık, fren sistemi hataları ve olağan dışı ısınmalar gibi kusurların bu sistem ile önceden tespit edilebileceğini ifade etti.

ARIZA HAREKET HALİNDEYKEN TESPİT EDİLECEK

Demiryolu ağının çeşitli noktalarına yerleştirilecek OTMİ'ler ile trenlerin tekerlerinde oluşması muhtemel çatlak, kırık, fren sistemi hataları ile olağan dışı ısınmalar gibi kusurların önceden tespit edilebileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OTMİ'ler trenler hareket halindeyken dahi otonom olarak demiryolu araçlarını, mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebilecek. Böylece araçlardaki kusurlar büyük kayıplara yol açmadan tespit edilecek." dedi.

HEDEF DAHA GÜVENLİ YOLCULUK

Karayollarındaki akıllı ulaşım sistemleri dönüşümünü demiryollarında da başlattıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Demiryollarında dijitalleşme ve akıllı sistemler alanında imza attığımız en önemli projelerden biri olan OTMİ, uluslararası standartlara ve gelişen teknolojiye uygun, güvenli, hızlı ve konforlu yolcu ve yük taşımacılığına imkan sağlayacak." dedi.

AKILLI YAZILIMLARLA ERKEN TESPİT

Daha önceleri doğrudan insan eliyle yapılan demiryolu araçları yürüyen aksam, yük dengesi ve olası arıza kontrollerinin OTMİ sayesinde tamamen elektronik sensörler ve akıllı yazılımlar ile trenlerin hareket halindeyken dahi yapılabileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, demiryolu ağının çeşitli noktalarına yerleştirilecek muayene istasyonları ile trenlerin tekerinde oluşması muhtemel çatlak, kırık, aşınma, fren sistemi hataları ve olağandışı ısınmalar gibi kusurların önceden tespit edilebileceğini söyledi.

"YIL SONUNA KADAR DEVREYE ALINACAK"

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve gelişen teknolojinin tüm imkanlarını kullanacak OTMİ sistemleri ile demiryollarında bakım ve onarımda dışa bağımlılığın önüne geçerek işletme maliyetlerini düşüreceklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, TCDD ve TÜBİTAK RUTE arasında OTMİ Geliştirme Projesi protokolünün 2021 yılında imzalandığını anımsattı. Bakan Uraloğlu, "Uygulama yeri olarak seçilen Köseköy İstasyonu'nda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje kapsamında ilk olarak geliştirdiğimiz Tren Tanıma Pantograf Denetleme ve Tekerlek Apleti Tespit Sistemlerini 2023 yılında devreye almıştık. Şimdi de bu yıl sonuna kadar Fren Sabo, Fren Balata, Disk Asıntı ve Aks Rulman Sıcaklık Ölçüm Sistemlerini devreye almaya planlıyoruz." diye konuştu.

"SİSTEM ANKARA'DAN KONTROL EDİLECEK"

Bakan Uraloğlu, geliştirilen sistemlerin Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon projeleri içerisinde öncelikli projelerden olduğunun altını çizerek, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OTMİ tamamen otonom olarak demiryolu araçlarını mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebilecek. Toplanan bilgiler, akıllı algoritmalarla makine öğrenmesi ve görüntü işleme teknikleri ile analiz edilerek anomali tespiti yapılabilecek. Bir araçtan toplanan bilgilerin zamana göre değişimi ve tarihçesi toplanarak bakım çalışmaları olası bir arızadan önce yapılabilecek. Böylece araçlardaki kusurlar, büyük kayıplara yol açmadan tespit edilebilecek. OTMİ'ler ile hem tesis edildiği bölgelerden gelen veriler hem de tüm ülke ağındaki sistemlerden gelen verilerle birlikte Ankara'da kurulacak izleme merkezinden takip edilecek. Böylelikle olası raydan çıkmaların önüne geçilmesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

"OTMİ KURULUMUNDA HATTIN KAPASİTESİ ESAS ALINACAK"

Anlaşma kapsamında Mini OTMİ tesisleri kurulumu yapılacağını, mevcut hatlara kurulacak istasyonlarda ise lokasyon özelliklerini dikkate alacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Hat kapasitesi ve yoğunluğu, güzergah üzerinden taşınan yük cinsi, kent içi ve dışına ulaşım yapan hatlar gibi bazı sınıflandırmalar yaparak tren muayene istasyonları kurulumlarını yapacağız." dedi.

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