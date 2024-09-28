Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokmaya çalışan zanlı yakalandı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği ve 3-1 yendiği PAOK karşılaşması öncesi stada PKK/KCK terör örgütünü paçavrası sokmaya çalışırken yakalanan Yunanistan uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 16:00, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 16:03
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde polis ekiplerince, 44 bin 411 kişinin seyrettiği maç öncesi ve sonrasında herhangi bir olay yaşanmaması için alınan önlemler kapsamında, bir kişinin stada gizlice terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen paçavraları sokmaya çalıştığı tespit edildi.
Yapılan incelemede, Yunanistan uyruklu olduğu belirlenen K.T. gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerindeki aramada ise bir miktar kokain ele geçirildi.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sınır dışı edildi.