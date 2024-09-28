Beşiktaş'a Al Musrati'den kötü haber

Al Musrati'nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan. pic.twitter.com/RM7JvXOtcj

"Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Libyalı futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği kaydedildi.

Karşılaşmada sol kasığında ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Al Musrati'nin sağlık durumu belli oldu.

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