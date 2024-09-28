Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde: Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde:



Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli. Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2024

Ne olmuştu?

Eski milli futbolcu Serhat Akın, futbol yorumcusu olarak katıldığı program çıkışında silahla ayağından vurulmuştu. İstanbul Beykoz'daki saldırının ardından saldırganların bulunması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.