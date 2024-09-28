Katil İsrail, dünden bu yana 'Hizbullah'a ait' 140 hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarında Hizbullah hedeflerini vurmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan topraklarındaki askeri gücü ve altyapısını yıkmak üzere saldırıların süreceğine işaret edildi.

İsrail savaş uçakları, cuma akşamı, Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine güçlü bir saldırı düzenlemişti.

Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail'in iddialarına uzun süre sessiz kalan Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın söz konusu saldırıda öldüğünü duyurdu.