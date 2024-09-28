Bakan Yumaklı: Deprem bölgesinde 46 milyar liralık su yatırımının bir kısmı tamamlandı

Cevdet Yılmaz: Yatırımların artmasını bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Yatırımların artmasını bekliyoruz
AK Partili Güler'den emekli maaşı açıklaması
AK Partili Güler'den emekli maaşı açıklaması
İmama tabure ile saldırdı: Cemaat vantilatör ile kovaladı
İmama tabure ile saldırdı: Cemaat vantilatör ile kovaladı
'İsrail, uyguladığı cinnet siyasetine 'dur' demelidir!
'İsrail, uyguladığı cinnet siyasetine 'dur' demelidir!
Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı
Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
Esnaftan e-ticaret komisyonlarına sınırlama talebi
Esnaftan e-ticaret komisyonlarına sınırlama talebi
Ödeme hizmet sağlayıcılarının yükümlülük tarihleri değişti
Ödeme hizmet sağlayıcılarının yükümlülük tarihleri değişti
Gıda güvenliği için ambalaj ve etiket adımı
Gıda güvenliği için ambalaj ve etiket adımı
İş Kanunu değişiyor, yeni adımlar yolda!
İş Kanunu değişiyor, yeni adımlar yolda!
'Gelecek yıl bu zamanlar enflasyondan bu kadar bahsetmeyeceğiz'
'Gelecek yıl bu zamanlar enflasyondan bu kadar bahsetmeyeceğiz'
Şeker pancarında ödemeler 30 gün içerisinde yapılacak
Şeker pancarında ödemeler 30 gün içerisinde yapılacak
Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak
Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak
İstanbul'da kritik yatırım zirvesi: Küresel şirketler katılacak
İstanbul'da kritik yatırım zirvesi: Küresel şirketler katılacak
Servisten inen çocuğu ezen sürücü tutuklandı
Servisten inen çocuğu ezen sürücü tutuklandı
Naci Görür bu kez farklı bir kenti uyardı
Naci Görür bu kez farklı bir kenti uyardı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ilk dört madde açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ilk dört madde açıklaması
Asgari ücret zammı için kritik tahmin
Asgari ücret zammı için kritik tahmin
Kredi kartı borcunda rekor artış
Kredi kartı borcunda rekor artış
Fiyatlar düşüyor mevduattan konuta dönüşler başladı
Fiyatlar düşüyor mevduattan konuta dönüşler başladı
Devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecek
Devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecek
AK Parti dijital savunma için düğmeye bastı!
AK Parti dijital savunma için düğmeye bastı!
Bakanlıktan yeni vergi adımı: Restoran, kuaför ve diş hekimleri kapsamda
Bakanlıktan yeni vergi adımı: Restoran, kuaför ve diş hekimleri kapsamda
Bakan Memişoğlu'ndan uyarı: Bu iki aya dikkat!
Bakan Memişoğlu'ndan uyarı: Bu iki aya dikkat!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması
Kredi kartlarında faiz oranları bakiyeye göre değişecek
Kredi kartlarında faiz oranları bakiyeye göre değişecek
Bakan Şimşek: En öncelikli hedefimiz enflasyonun tek haneye düşmesi
Bakan Şimşek: En öncelikli hedefimiz enflasyonun tek haneye düşmesi
Ekonomistler yanıtladı: Eylül ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistler yanıtladı: Eylül ayı enflasyonu ne olur?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yumaklı: Deprem bölgesinde 46 milyar liralık su yatırımının bir kısmı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki 11 il için planlanan 46 milyar liralık su yatırımının 16 milyar liralık kısmının tamamlandığını duyurdu. "Deprem bölgesinde gerekli yatırımları yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 18:11, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 18:13
Yazdır
Bakan Yumaklı: Deprem bölgesinde 46 milyar liralık su yatırımının bir kısmı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde sektör temsilcileri ile toplantıya katıldı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, bütün olumsuzluklara rağmen bu bölgedeki çiftçilerin, üreticilerin üretimden vazgeçmediklerini belirterek, kendilerine müteşekkir olduklarını kaydetti.

Hem bitkisel hem hayvansal üretim hem de su ürünleri üretimi konusunda üretim planlamasını 2023 Nisan ayından itibaren yasal düzenlemeler çerçevesinde, 2024 yılının başı itibarıyla hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde hayata geçirdiklerini belirten Bakan Yumaklı, "1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla de bitkisel üretimde, üretim planlamasını ve bunun alt başlıklarını hayata geçirmiş olduk. Bu vesileyle bizlere destek olan, bizlere fikirleriyle katkıda bulunan kimler varsa tekraren başta Hatay'daki üreticilerimiz ve sivil toplum kuruluşları başkanları olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Elbette su konusu önemli. Buna ayrı bir başlık açmak istiyorum. Bundan sonraki dönemde de iklim değişikliğinin etkisi sadece kuraklık diye algılanır. O şekilde değil. Hiç tahmin etmediğimiz bir zamanda tahmin etmediğimiz uzun dönemlerin yağışlarının çok kısa bir dönemde dar bir alana yağması bu sefer de taşkın risklerini karşımıza getirir oldu. Dolayısıyla her iki bağlamda da iklim değişikliğinin etkisini su başlığında değerlendirerek gerekli tedbirleri alıp gerekli yatırımları yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Bütün bakanlıklar gece gündüz çalışıyor"

Hatay'da ihtiyaç olan, halihazırda yapımı devam eden planı, projesi devam edip, yürürlüğe alınacak olan hususları da yerinde gördüklerini kaydeden Bakan Yumaklı, "Hatay'da iki ilçemiz var; tarımsal su kısıtı olan. Tarımsal üretim planlamasında su kısıtı olan ilçelerde, üretim planlamasına dahil ürünlerin üretilmesi durumunda orada ekstradan bir su kısıtı desteği verilecek kendilerine. Bu nasıl hesaplanıyor hep merak edilir, söyleyeyim. Devlet Su İşleri'nin teknik bir çalışması bu. Belli aralıklarla da güncelleniyor. Hayvansal üretimle alakalı yine bölgenin önemli bir kapasitesi ve performansı var açıkçası; ama deprem sonrasında biraz durakladı doğal olarak. Bunları da harekete geçirmek adına farklı projelerle devam ediyoruz. Elbette sadece biz değil, bütün bakanlıklar burada bölgenin mağduriyetini ve halihazırda deprem etkilerini yok etmek amacıyla gece gündüz çalışıyor. Bütün bakanlıkların belli bir koordinasyon içerisinde çalıştığını da belirtmek istiyorum. Mesela işte Çevre Şehircilik Bakanlığımız konutlarla ilgili konularda hakikaten üstün bir çaba sarf ederken, biz de Devlet Su İşleri ile hem içme suyu konuları konusunda hem şehrin ihtiyacı olan içme suyu konusunda hem de sulama konularında bütün gayretimizle tamamlamaya çabalıyoruz. Özellikle iş paylaşımında Hatay ve ilçeleriyle alakalı ya da toplu konut yapılan TOKİ konutları itibarıyla ya da şehrin, büyükşehir içerisinde ihtiyacı olan durumlarda bize verilmiş olan içme suyuyla ilgili bütün projeleri tamamlamış durumdayız. Eğer ihtiyaç olursa tabii yine bunları da halletmiş olacağız inşallah" diye konuştu.

"17 milyar liralık 11 eser hizmete alınacak"

Hatay'a 17 milyar liralık bir kaynakla 11 eseri daha hizmete alacaklarını kaydeden Bakan Yumaklı, "Özellikle Hassa sulamasının deprem hasarları, rehabilitasyonu var. Reyhanlı Barajı sulamasının birinci ve ikinci kısım ihmalleri var. 4 tane taşkın projesi var. Yine 4 içme suyu temin projesi. Bu projeler sayesinde yaklaşık 350 bin dekara yakın alan sulama ile ilgili sorununu halletmiş olacak. 6 mahalle, 1 ilçe merkezi taşkınlardan korunmuş olacak ve 1 ilçe merkezinde ana ithalatı yenilenmiş olacak TOKİ'yle alakalı da onların çalışmalarını altyapı olarak kendimize düşen görevler itibarıyla tamamladık. 4,6 milyon metreküplük suyu da temin etmiş olacağız inşallah" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber