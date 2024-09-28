CHP'li belediyelerin okul temizliği provokasyonu

Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere alt yapı çalışmalarının yetersizliği nedeniyle her yağıştan sonra sel ve çamur deryasına teslim olan ve bu durum karşısında aciz kalan CHP'li belediyeler, kente hizmet götürmek yerine ihtiyaç olmadığı halde okul temizliği için belediye çalışanlarını okullara göndererek MEB ve hükümet aleyhine karalama kampanyası başlattı.

CHP belediyeleri asıl kendi acizliklerini örtbas etmeye çalışıyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 56 bin okulda halihazırda 50 bin kadrolu temizlik personeli bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, daha önce taşeron firmalardan hizmet alım yöntemiyle okullarda temizlik işini yapan personelin kadroya geçmesinden sonra okullardaki bu ihtiyaç, kadroya geçen bu personele ilaveten Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilen personel tarafından karşılanıyordu.

MEB, geçen yıl toplamda 110 bin personel çalıştırırken bu personelin 50 bini doğrudan MEB'in kadrolu temizlik personelinden, 60 bini ise TYP kapsamındaki çalışanlardan oluşuyor.

Şimdi 50 bin temizlik görevlisine ilaveten bu yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İşgücü Uyum Program (İVP) kapsamında yarı zamanlı 120 bin personel için kadro ayrıldı, ancak yeterli başvuru olmayınca TYP kapsamında tam zamanlı 30 bin kadro daha tahsis edildi.

MEB, 30 bin kadro için başvuruları alınan temizlik personelini bu Pazartesi gününden itibaren tam zamanlı olarak görevlendirmeye başlayacak.

Sonuç olarak MEB, okullar için 50 bin kadrolu temizlik personeli ve 30 bin TYP kapsamandaki personel olmak üzere 80 bin personele ek olarak bu yıl 120 bin yarı zamanlı (tam zamanlı karşılığı 60 bin sayısına karşılık gelen) İşgücü Uyum Programı (IUP) katılımcı personeli tarafından toplamda iş gücü bakımından 140 bin (80 bin+ 60 bin) personel tarafından temizlik hizmeti yürütüyor.

MEB, böylece geçen yıla oranla temizlik personelini 110 binden 140 bine çıkardı.

Buna rağmen Bakanlığa bağlı bazı okullardaki olumsuz görüntüleri kullanarak; tüm okulları ve okul yönetimlerini zan altında bırakan ve algı operasyonu peşinde koşan CHP'li belediyeler, tek merkezden talimat almışçasına Milli Eğitim Bakanlığına ve hükümete karşı provokasyon başlatarak okullara temizlik görevlisi göndermesi dikkati çekiyor.

Öte yandan CHP'li belediyeler, okullarda çeşitli tadilat ve onarım sonucu oluşan molozların kaldırılması için okulların talepleri karşılamazken, ihtiyaç olmadığı halde temizlik malzemesi ve temizlik görevlisi göndermesi hem büyük bir tutarsızlık örneği hem de samimiyetten uzak siyasi bir şov olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca Bakanlık, tüm okullara temizlik ve hijyen maddesi için ödenek gönderirken CHP'li belediyelerin okullara hijyen ve temizlik malzemesi gönderemeye çalışması da hem bu siyasi şovun bir parçası hem de hizmet götüremedikleri topluma karşı bir manipülasyon olarak değerlendiriliyor.