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Tarım Bakanlığı PGM'den 1500 Tarım işçisi için evrak teslimi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 1500 Tarım İşçisi için evrak teslimine ilişkin bir duyuru yayımladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 18:23, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 18:28
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Tarım Bakanlığı PGM'den 1500 Tarım işçisi için evrak teslimi açıklaması

1500 Tarım İşçisi Alımı Yedek Hak Sahiplerinin Evrak Teslimi Hakkında

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında Bakanlığımız Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere; 13.02.2024 tarihinde gerçekleşen noter kurası neticesinde asil olarak atamaları yapılan hak sahiplerinden; evrak teslimi için yayınlanan ilan tarihleri arasında evraklarını teslim etmeyen, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde aranılan şartları taşımadığı tespit edilen, ataması yapılıp da görevine başlamayan veya bu hakkından feragat eden adaylar yerine sırasıyla yedek adayların 26.09.2024 - 10.10.2024 tarihleri arasında evrak teslim işlemi yapılacaktır.

Yerine sırasıyla evrak teslimi yapan adayların evrakları sırasıyla kontrol edilecek olup boş kalan kadroların dolması halinde geride kalan yedek adayların belgeleri kontrol edilmeyecektir. Kadroların dolması halinde evrak teslimi yapan diğer yedek adaylara yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Yedek adaylardan sırasıyla hak sahibi olanların başvuruları, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce alınacak olup evrak teslim işlemleri 26.09.2024 - 10.10.2024 tarihleri arasında (Cumartesi-Pazar günü evrak teslim işlemi yapılmayacaktır) (09:30-12:30/13:30-17:00 saatleri arasında) en geç 10.10.2024 tarihi saat: 17:00'a kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonundaki evrak teslim birimine (Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161, 06800, Çankaya/ANKARA)* müracaat edilerek, bu duyuruda istenilenlerle birlikte ve özel şartlar da belirtilen belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

Yedek aday hak sahiplerinin;

Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) örneği 2 Adet fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan Biyometrik fotoğraf (50 mm X 60 mm)) İkametgah belgesi (barkodlu e-Devlet çıktısı geçerlidir) Adli Sicil Durum Belgesi (barkodlu e-Devlet çıktısı geçerlidir) Askerlik Durum Belgesi (barkodlu e-Devlet çıktısı geçerlidir) Başvurmuş olduğu açık iş pozisyonunu için gerekli olan Öğrenim Belgesi (diplomanın aslı veya Noter tasdikli sureti ya da barkodlu e-Devlet çıktısı) Özel şartlarda belirtilen ilanlar için istenen belge/belgeler ve/veya sertifika/sertifikalar ve/veya barkodlu SGK Hizmet Dökümü Beyan Formu (Bakanlığımız internet sayfasında temin edilebilir)

9. Özel şartlarda belirtilen ilanlarda istenen Psikoteknik belgesi

(Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu)

ile birlikte; Belge teslimi şahsen yapılacak olup posta, kargo, kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Resmi Vekaletname ile başvuru kabul edilecektir (Vekaletnamenin aslının ibraz edilmesi ve bir nüsha örneğinin teslim edilmesi gerekmektedir).

*** AÇIKLAMA: Sağlık Kurulu Durum Bildirir Raporu, Evrak inceleme sonucu yedek sırası gelen ve şartlara haiz olanlardan istenecektir.

İstenilen Sağlık Kurulu Durum Bildirir Raporu (Tam Teşekküllü Kamu Hastaneleri),

- Çalışmasına engel olacak akıl ve ruh sağlığı problemi olmadığını, görevini yapmasına engel hastalığının/engel durumunun bulunmadığını ve arazi şartlarında çalışabilir olduğunu gösteren tam teşekküllü Resmi sağlık hizmeti sunucusu kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu

- Özel Şartlarda belirtilen sağlık problemlerinin olmadığı ibaresinin yer alması gerekmektedir.

Bakanlığın ilgili duyurusu için tıklayınız

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