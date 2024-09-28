Tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Hendek Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Van'dan İstanbul'a yola çıkan tırın dorsesinde düzensiz göçmen taşındığı bilgisine ulaştı.

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