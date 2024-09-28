Hizbullah: Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini iddia etti.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük." ifadelerine yer verildi.

Hizbullah, Dahiye'ye düzenlenen saldırıda Nasrallah'ın öldürüldüğü yönündeki iddialara ilişkin sessizliğini koruyor.

Operasyonun adı: Yeni düzen

İsrail ordusu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmek için düzenlediği operasyona "Yeni Düzen" adını verdiğini duyurdu.

Jerusalem Post'a göre aynı saldırıda Hizbullah liderinin kızı Zeynep Nasrallah da öldürüldü. Gazeteye göre doğrulanması halinde, Zeynep Nasrallah'ın ölümü Hizbullah açısından önemli sembolik anlam taşıyabilir ve grubun İsrail ile tırmanan çatışmaya vereceği yanıtı etkileyebilir.

Hizbullah doğruladı

Hizbullah da ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada Nasrallah'ın öldüğünü doğruladı. Örgütten yapılan açıklamada, "Savaşa devam edeceğiz" denildi.