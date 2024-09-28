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Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 19:00, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 18:42
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Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de oynayacakları Kasımpaşa mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklaması şu şekilde:

SERHAT AKIN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sevgili Serhat Akın'a yapılan saldırı. Geçmiş olsun diyorum. Eleştiri, olacak. Ancak bu tür bir yorumcuyu susturma, şiddet tasvip etmediğimiz bir şey. Şiddet bir an önce bitmeli. Yapanlar yakalandı ama kimin yaptırdığı ortaya çıkmalı.

ROTASYON AÇIKLAMASI

Son idmanda testler yaptık, bazı oyuncularımızın özellikle son 15 günde 4 maç oynayan oyuncularımızı başlatmadık. Oyun içinde onlara şans verebiliriz. Bizim sistemimiz 4-4-2'ye zaten yakın. Dries Mertens savunmaya yardım ediyor. Mauro Icardi ve Victor Osimhen de bunu yapabilirler. Bütün oyuncularım çok değerli ve özel. Kadro yaparken bazen zorlanıyoruz. Bu zorluklar kadroyu oluşturma nedenimiz. Oyuncularımız istekli. Roland Sallai ilk maçına çıkıyor, Elias Jelert ilk maçına çıkıyor. Moralliyiz, hem oyun ve hem de sonuç olarak iyi gidiyoruz."

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