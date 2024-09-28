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Serhat Akın'ın avukatından açıklama: Adalet er ya da geç yerini bulacaktır

Silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'ın avukatı Ahmet Yaşar, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yayınladı. Yaşar, "Bu saldırının failleri ve azmettiricileri tespit edilerek, hukuk önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Hiç kimse kim olursa olsun hukukun üstünde değildir ve adalet er ya da geç yerini bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 19:15, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 22:08
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, yorumculuk yaptığı program çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanmıştı.

Serhat Akın'ın avukatı Ahmet Yaşar, saldırıya ve soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avukat Yaşar'ın açıklamaları şu şekilde:

Müvekkilim Serhat Akın'a yönelik son zamanlarda özellikle sosyal medyada gerçekleştirilen hedef göstermeler hem kendisinin hem de ailesinin huzurunu ve can güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmiş ve maalesef menfur saldırı göz göre göre gerçekleşmiştir. Serhat Akın, bugüne kadar sporculuk kariyeri ve kişisel hayatıyla topluma örnek olmuş bir birey olup bu tür saldırılar yalnızca şahsına değil, spor camiasına, temsil ettiği değerlere ve toplumsal barışa da zarar vermektedir. Bu süreçte, yargı makamları nezdinde adaletin yerini bulacağına olan inancımız tamdır.

"ADALET ER YA DA GEÇ YERİNİ BULACAKTIR"

Müvekkilim ve arkadaşlarına yapılan bu saldırının failleri ve azmettiricileri tespit edilerek, hukuk önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Hiç kimse kim olursa olsun hukukun üstünde değildir ve adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Bu süreçte müvekkilim ve ailesine yönelik onur ve itibarına her türlü asılsız itham, tehdit ve saldırılar için hem hukuki hem cezai işlemler ivedilikle başlatılacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANI, SAVCILIK VE EMNİYETE TEŞEKKÜR

Ayrıca soruşturmanın seyrini olumsuz etkileyecek bilgi kirliliğine neden olabilecek eylem ve söylemlerde bulunan şahıslarla ilgili de hukuki süreç işletilecektir. Menfur saldırı ile ilgili soruşturma devam etmekte olup bir kısım sanıkların yakalanmış olması da sevindiricidir. İçişleri Bakanımıza, Savcılık ve Emniyet birimlerimize teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Müvekkilim Serhat Akın, bu zorlu süreçte sabırla ve metanetle adaletin tecelli etmesini beklemekte olup, kamuoyundan da sağduyu ve özellikle sporseverlerden destek beklemektedir."

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