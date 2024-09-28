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Pentagon'dan İsrail'e tam destek

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Lübnan'daki durumu görüşen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'i savunmaya kararlı olduklarını söyledi. Austin, ABD'nin bölgedeki Amerikan güçlerini ve tesislerini korumak için mevzilendiğini de belirtti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 19:26, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 22:05
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Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesi sonrası açıklama yaptı.

Pentagon, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in dün, İsraıl Savunma Bakanı Yoav Gallant ıle Lübnan'da yaşananlar hakkında ıkı kez görüştüğünü bildirdi.

Açıklamaya göre Austin, Gallant'a, İsraıl'ın "İran desteklı terörıst gruplara" karşı kendını savunma hakkını tam desteklediğini söyledi.

Ayrıca ABD'nın İran'ın ve İran desteklı ortakları ıle vekıllerının durumdan faydalanmasını veya çatışmayı genışletmesını engellemeye kararlı olduğunu ifade etti.

Austin, ABD'nin bölgedekı Amerikan güçlerını ve tesıslerını korumak ıçın mevzılendığını ve İsraıl'ı savunmaya kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'a Ortadoğu'daki "ABD kuvvetlerinin duruşunu değerlendirme ve gerektiğinde ayarlama" talimatı verdi.

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