Köpeğini gezdiren kadına başıboş köpek saldırdı

Olayı gören bir motokurye, Erüstün'e yardım ederek köpeği uzaklaştırdı. Erüstün'ün köpeğini kurtardığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir ara yere düşen Erüstün, hemen toparlanıp, yine köpeğini korumaya çalıştı. Erüstün, sokak köpeğine zaman zaman tekme savurup, tokat atmaya çalıştı.

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