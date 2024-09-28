Galasaray'da Osimhen oyuna devam edemedi

Mücadelenin 20 ve 28. dakikalarında 2 gol kaydeden Victor Osimhen, 45. dakikada yaşadığı sakatlıktan dolayı yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.

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