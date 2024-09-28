Başhekime sözlü cinsel taciz iddiasıyla soruşturma

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımlarda bulunan Sağlık-İş Denizli Şube Başkanı Kazım Boyacıoğlu, "Denizli Çardak Devlet Hastanesi Başhekimi, hakkında devam eden ağır iddialar ve soruşturmaya rağmen neden hala görevdedir?" ifadelerini kullandı, Boyacıoğlu, başka bir paylaşımında da, "SÖzlü taciz ve cinsel içerikli ifadelerle ilgili CiMER'e yapılan şikayetler ve başlatılan soruşturma sürecine rağmen başhekimin görevde kalması, mobbingin devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Denizliekspres.com'da yer alan habere göre;

Yine Çardak Devlet Hastanesi Başhekimi K.S.Önün sözlü cinsel tacizini sosyal medya hesabı X'te paylaşan Genel Sağlık iş Sendikası Denizli il Örgütlenme Sekreteri Yüksel Gülen, "Sağlık Emekçileri Adaleti Sosyal Medyadan Arıyor. Taciz Suçlamasıyla Soruşturma Açıyorsunuz. Çardak Başhekimi Hala Görevde. Siz Kimden Yanasınız?" diye sordu.

Öte yandan, Dr. K.S.Ö.'nün yıllik izne çıktığı öğrenildi. Sağlık çalışanlarının CİMER'e yaptığı şikayetlerin Denizli il Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk ve Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'a iletildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Denizli yerel medyasına konuşan Sağlık-lş Denizli Şube Başkanı Kazım Boyacıoğlu ise, olayın doğru olduğunu, Pazartesi günü soruşturmanın hangi aşamada olduğunu belirten, detaylı olarak basın açıklaması yapacaklarını söyledi.