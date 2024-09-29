Tokat'ta pres makinesine sıkışan işçi öldü

TOKAT (AA) - Tokat?ta bir kereste fabrikasında çalışan 29 yaşındaki Suriyeli Abdulgafar Badınıcki, pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesinde 01.30 sıralarında yaşanan kazada, gece vardiyasında çalışan Badınıcki pres makinesinde sıkıştı.

Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine fabrikaya, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan incelemede bir ihmalin olup olmadığı araştırılıyor.