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Tokat'ta egzoz patlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde yapılan Motofest Festivali'nde egzoz patlatma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 08:47, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 08:48
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Tokat'ta egzoz patlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Motofest Festivali kapsamında motosiklet tutkunları Turhal Büyük Otel piknik alanında buluştu. İddiaya göre Kürşat Elitaş (45) piknik alanında motosikletiyle egzoz patlatmaya başladı. Festivale katılan Osman İşeri ile Elitaş arasında egzoz patlatma nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü olduğu iddia edilen Osman İşeri yanında bulunan tabancayla ateş etti. Çıkan arbedede Kürşat Elitaş baş kısmından Ahmet Kuvan ise omuz kısmından yaralandı.

Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elitaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Osman İşeri gözaltına alındı.

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