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Erasmus parasıyla koltuk almışlar! İşte usulsüzlük listesi

Sayıştay, üniversitelerdeki yolsuzlukları deşifre etti. Bazı rektör yardımcıları 'kaçak' çalışıyor. Dekanlık uydurup atama yapanlar var! Batman Üniversitesi, Erasmus fonlarıyla koltuk takımı almış! Gazi Üniversitesinde, 105 ihalenin 100'üne tek firma davet edilmiş.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 08:48, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 08:52
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Erasmus parasıyla koltuk almışlar! İşte usulsüzlük listesi

Sayıştay'ın 2023 raporları üniversitelerdeki usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Erasmus fonlarıyla mobilya alan da var, fazladan rektör yardımcısı görevlendiren de...

İşte Sayıştay raporunda üniversiteler için tespitler:

Anadolu Üni: Açık öğretim faaliyetleri kapsamındaki gelirlerden YÖK payı eksik gönderilmiş. Sosyal tesislerdeki elektrik, su ve doğalgaz giderleri bütçeden karşılanmış. Envanterdeki taşıtlar ile muhasabe arasında uyumsuzluk var.
Batman Üni: Erasmus fonlarıyla uygun olmayan harcama yapılmış. Özel bütçeden alınması gereken mobilya ve tefrişat giderleri fondan kesilmiş. Ofis için koltuk alınması öğrenci hareketliliğine katkı sağlamıyor.
Bitlis Eren Üni: Kullanılma imkanını yitirdiğine karar verilen maddi duran varlıklar elden çıkarılırken hatalı muhasebe yapılmış.
Bolu Abant Üni: Orman Bakanlığınca üniversiteye tahsisli olan yerler doğrudan protokol yapılarak kiraya verilmiş.
Dicle Üniversitesi: İhalelerde yaklaşık maliyet üzerindeki teklifler değerlendirilmeden direkt üstü çizilmiş.
Dokuz Eylül Üni: Bilimsel araştırma için satın alınanlar, proje sonunda proje yürütücüsünün adına kaydedilmiş.
Ege Üni: Kiraya verilen taşınmazlardaki süre sona ermesine rağmen aynı kişilere verilmiş, ihale yapılmamış.
Erciyes Üni: Öğrenci İşleri Dekanlığı ve Araştırma Dekanlığı kurulmuş. İki yere de dekan görevlendirilmesi yapılmış. Sadece fakültelere dekan atanır. Bu adım mevzuata aykırılık teşkil etmekte.
Osmangazi Üni: Döner sermaye işletmesi birimlerinin elektrik ve ısınma giderleri üniversite bütçesinden karşılanmış.
Galatasaray Üni: Galatasaray Lisesi ile Beyoğlu Kültür ve Sanat Merkezi üniversiteye bağlı. Buradaki tarihi ve sanat değeri olan demirbaşların kaydı yok. Sözleşmede hüküm olmamasına rağmen yapım sözleşmelerinde önceden ödeme yapılmış.
Gazi Üni: Kiralama ihalelerine sadece tek firma davet edilmiş. Toplam 105 adet kira sözleşmesi mevcut olup bunlardan sadece 5 tane ihaleye birden fazla istekli çağrılmış. Üniversitenin bazı birimleri adına muhasebe sistemi dışında banka hesapları açılmış.
Yıldız Teknik Üni: Üniversitede rektör yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı görevlendirmeleri mevzuatla belirlenen sayıdan fazla... Fazladan görevlendirilen rektör yardımcılarına araç ve oda tahsis edilmiş.
Gaziantep Üni: Beş farklı iktisadi işletme yer alıyor. Kaynakların etkin kullanılması için tek çatı altında toplanmalı. Ayrıca bu işletme bünyesinde faaliyet gösteren üniversite sosyal tesislerine ait elektrik, su ve doğalgaz faturaları özel bütçeden karşılanmış.
İTÜ: Mevzuatta öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde kısımlara bölünmek suretiyle pazarlık usulü ile ihale yapılmış. Ayrıca kuruluş yıl dönümü için yaptırılan İTÜ anıtı ihalesiz yapılmış.
İstanbul Üni-Cerrahpaşa: Son kullanma tarihi yaklaşan ilaçların stok takibinin yapılmasında ve iadesinde sistemsel sıkıntılar bulunuyor.
İzmir Demokrasi Üni: Toplam tutarı 1.390.050,00 TL olan yemek hizmeti alımları 6 parça halinde doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilmiş. Tutarı ihaleye zorunlu olan eşiğin altına indirilmiş. Alım bir defada açık ihale usulü ile yapılmalı.
Dumlupınar Üni: Görevde yükselmeye ve ünvan değişikliğine tabi bazı kadrolara sınavsız atama yapılmış.
Sıtkı Koçman Üni: Üniversitenin çıkmış olduğu ilanlarda belirlediği ek şartların kişiyi tanımlamaya yönelik olarak akademik rekabeti engelleyecek nitelikte.
Niğde Üni: Yıl boyunca verilmesi gereken teorik uzmanlık alanı derslerinin, yaz ve yarıyıl tatillerinde fiilen gerçekleştirilmediği halde ek ders ödemesi hesaplamalarına dahil edilmiş.
Yalova Üni: Üniversitenin iki rektör yardımcısının kadrolarının farklı yükseköğretim kurumlarında bulunduğu tespit edilmiş. Oysa o üniversitenin kadrolu profesöründen seçim yapılması lazım.
ODTÜ: Araç kiralama ihalesinde rekabeti engelleyici hükümlere yer verilmiş.

MAHMUT ÖZAY

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