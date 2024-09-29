Osimhen'den sakatlık açıklaması

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Mücadelenin 45. dakikasında adalesinde ağrı hisseden ve riske edilmemek için ikinci yarıda oyundan alınan Victor Osimhen, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"SAKATLIĞIM CİDDİ DEĞİL"

Maç sonu röportajı veren Nijeryalı golcü, "Takım olarak sonuçtan mutlu değiliz. 3 puanı istiyorduk. Gol attığım için mutluyum ama skordan dolayı mutlu değilim. Sonraki maçta daha iyi olacağız. Futbol böyle, her zaman hak ettiğiniz puanları alamıyorsunuz. Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız. Mauro ile aramız iyi. O bir lider, hepimizi koruyup kolluyor. Benim için kardeş gibi. Birlikte kutluyoruz. Hepimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Sakatlığım ciddi değil. Biraz ağrı hissettim. Devam etseydim kötü olabilirdi. Bir an önce Mauro'ya ve hocaya söyledim öyle çıktım." şeklinde konuştu.