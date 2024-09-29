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Ekim ayında ekonomi gündemi yoğun

Ekonomi yönetimini ekim ayında yoğun bir gündem bekliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, eylül ayı dış ticaret rakamlarını 2 Ekim'de açıklaması bekleniyor. Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim'de açıklanacak. Aynı gün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 15:00, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 15:00
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Ekim ayında ekonomi gündemi yoğun

ANKARA (AA) - HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ - Ekonomi yönetimini ekim ayında yoğun bir gündem bekliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Ekim'de Ankara'da eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması planlanıyor. Geçen ay 22 milyar 48 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı gerçekleştirilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 3 Ekim'de sunum yapacak. Karahan'ın komisyonda milletvekillerine küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması öngörülüyor.

Aynı gün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak hesaplanmıştı.

TÜİK, 8 Ekim'de eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını kamuoyuna duyuracak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ağustosta en yüksek aylık reel getiriyi yüzde 4,01 ile külçe altın sağlamıştı.

- İşsizlik ve sanayi üretimi verileri açıklanacak

Kurum, 10 Ekim'de de ağustos ayı iş gücü istatistikleri ve sanayi üretim endeksini açıklayacak. Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 olmuştu. Sanayi üretim endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,9 azalış göstermişti.

Ödemeler dengesi verileri de Merkez Bankası tarafından 11 Ekim'de kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabında temmuzda 566 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 879 milyon dolarlık fazla oluşmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını 15 Ekim'de kamuoyuna duyuracak.

TÜİK, ekim ayının sonunda ise 3. çeyrek turizm istatistiklerini açıklayacak. Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar olmuştu.

Adana'da 2-6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST'e, havacılık, uzay ve teknoloji meraklılarının yanı sıra ekonomi yönetiminden de katılımın olması bekleniyor.

- Meclis'te bütçe maratonu başlayacak

Bakanlıkların ve kurumların 2025 yılı bütçesine ilişkin hazırlıkları da yoğun bir şekilde devam ediyor. 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinin, ekimde TBMM'ye sunulması gerekiyor. Bütçe maratonunda bakanlık ve kurumların bütçeleri önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ardından Genel Kurulda görüşülecek. Meclisin bütçe mesaisinin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın da ekim ayı içerisinde açıklanması planlanıyor.

- Son çeyrekte gözler Merkez Bankasında ve büyüme verilerinde olacak

TCMB Başkanı Karahan'ın, 8 Kasım'da yılın son enflasyon raporunu açıklaması bekleniyor. Karahan'ın vereceği mesajlar, ekonomi ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Merkez Bankası, 29 Kasım'da da Finansal İstikrar Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Banka, finansal istikrara ilişkin gelişmeleri, alınan tedbirlerin finans sektörüne etkilerini değerlendirecek.

TÜİK'in, 29 Kasım'da yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklaması bekleniyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 16 çeyrek büyüme performansı sergilemişti.

Piyasaların yakından takip edeceği bir diğer veri ise Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları olacak. Toplantı takvimi, 17 Ekim, 21 Kasım ve 26 Aralık olarak planlanan Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu.

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