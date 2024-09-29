Yurt dışı merkezli kripto para platformları için geri sayım

HMGS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
HMGS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
Bireysel eşya kullanma tartışmasında ev arkadaşını öldürdü
Bireysel eşya kullanma tartışmasında ev arkadaşını öldürdü
Görgün'den 'Baykar'la İsrailli silah şirketi sponsorlukta ortak oldu' ilişkin iddialara yanıt
Görgün'den 'Baykar'la İsrailli silah şirketi sponsorlukta ortak oldu' ilişkin iddialara yanıt
Uçum :Değiştirilmezlik ilkesinden vazgeçilmesi asla doğru olmaz
Uçum :Değiştirilmezlik ilkesinden vazgeçilmesi asla doğru olmaz
Ölüm haberini alınca sağlık personeline saldırdılar!
Ölüm haberini alınca sağlık personeline saldırdılar!
Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 17,94 arttı
Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 17,94 arttı
Darphane'den İsrail açıklaması
Darphane'den İsrail açıklaması
THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi
THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi
Kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı
Kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Sakarya'dan 8 ayda 130 bin 25 taşıt ihracatı
Sakarya'dan 8 ayda 130 bin 25 taşıt ihracatı
AK Parti, sosyal medya için yeni bir çalışma başlatıyor
AK Parti, sosyal medya için yeni bir çalışma başlatıyor
Meclis'in ilk gündem maddesi: Öğretmen
Meclis'in ilk gündem maddesi: Öğretmen
Erasmus parasıyla koltuk almışlar! İşte usulsüzlük listesi
Erasmus parasıyla koltuk almışlar! İşte usulsüzlük listesi
Kurallara uymayan 474 bin araç/sürücüye ceza
Kurallara uymayan 474 bin araç/sürücüye ceza
Valilik yasağı duyurdu: İzinsiz girenlere ceza uygulanacak
Valilik yasağı duyurdu: İzinsiz girenlere ceza uygulanacak
Polise ateş açtıktan sonra intihar eden şüpheli 18 suçtan aranıyordu
Polise ateş açtıktan sonra intihar eden şüpheli 18 suçtan aranıyordu
Hakan Fidan: İsrail durmayacak Lübnan'a da girecek
Hakan Fidan: İsrail durmayacak Lübnan'a da girecek
DMM, İmam hatipli öğrencilere yönelik iddiaları yalanladı
DMM, İmam hatipli öğrencilere yönelik iddiaları yalanladı
Serhat Akın'a silahlı saldırı: 5 gözaltı
Serhat Akın'a silahlı saldırı: 5 gözaltı
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında hafiflettik
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında hafiflettik
Cevdet Yılmaz: Yatırımların artmasını bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Yatırımların artmasını bekliyoruz
AK Partili Güler'den emekli maaşı açıklaması
AK Partili Güler'den emekli maaşı açıklaması
İmama tabure ile saldırdı: Cemaat vantilatör ile kovaladı
İmama tabure ile saldırdı: Cemaat vantilatör ile kovaladı
'İsrail, uyguladığı cinnet siyasetine 'dur' demelidir!
'İsrail, uyguladığı cinnet siyasetine 'dur' demelidir!
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
Esnaftan e-ticaret komisyonlarına sınırlama talebi
Esnaftan e-ticaret komisyonlarına sınırlama talebi
Ödeme hizmet sağlayıcılarının yükümlülük tarihleri değişti
Ödeme hizmet sağlayıcılarının yükümlülük tarihleri değişti
Gıda güvenliği için ambalaj ve etiket adımı
Gıda güvenliği için ambalaj ve etiket adımı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yurt dışı merkezli kripto para platformları için geri sayım

Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet veren ve faaliyet izni için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurmayan yabancı kripto para platformlarının, ülkedeki pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini 2 Ekim'e kadar sonlandırması zorunluluğu bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 15:22, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 15:23
Yazdır
Yurt dışı merkezli kripto para platformları için geri sayım

ANKARA (AA) - MERTKAN ORUÇ - Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet veren ve faaliyet izni için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurmayan yabancı kripto para platformlarının, ülkedeki pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini 2 Ekim'e kadar sonlandırması zorunluluğu bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de kripto para piyasalarını düzenleyen "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 2 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kanunla kripto piyasalarını düzenleme yetkisi SPK'ye verilirken, bu alanda hizmet sunacak platformların da kuruldan faaliyet izni alması gerekiyor.

Düzenlemeyle, Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet veren yabancı kripto para platformlarına buradaki faaliyetleri için 3 aylık geçiş süreci tanınırken, söz konusu süre 2 Ekim'de dolacak.

- Türkiye'deki yerleşiklere yönelik tanıtım yapılamayacak

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Çağlayan Aksoy, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyet gösteren ve faaliyet izin için başvuruda bulunmayan yurt dışında yerleşik platformların söz konusu hizmetlerini 2 Ekim'e kadar sonlandırması gerektiğini belirtti.

Aksoy, "SPK, ilgili kanunun yürürlüğe girdiği 2 Temmuz'da internet sitesinde bir bildiri yayınlayarak yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcıların Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini en geç 2 Ekim tarihine kadar sonlandırmak zorunda olduğunu belirtmişti." ifadesini kullandı.

Yurt dışında yerleşik platformların "Türkiye'de iş yeri açma, Türkçe internet sitesi oluşturma, sunulan kripto varlık hizmetlerine ilişkin doğrudan veya Türkiye'de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunma" gibi durumlarından birini gerçekleştirmesinin, ülkedeki kullanıcılara yönelik faaliyet gösterdiğinin kabulü olacağını oile getiren Aksoy, "Söz konusu tarihten sonra Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyette bulunmaya devam edenler hakkında, kanunun izinsiz kripto varlık hizmeti sunulması ile ilgili hükümlerinde yer alan yaptırımlar uygulanacak." diye konuştu.

Aksoy, yurt dışı merkezli bir kripto para borsasının kullanıcılarına mail göndererek platformun Türkçe kullanımını sonlandıracağını ve Türk kullanıcılar için tüm pazarlama faaliyetlerini tamamen durduracağını bildirdiğini aktararak, "Bu çerçevede, yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, fiilen piyasadan çekilmemekle birlikte kanunda yasaklanan Türkiye'de yerleşik kişiler için ülkeden çekilerek piyasada kalmaya devam etmeleri mümkün olabilir." dedi.

- SPK'ye 80 başvuru

SPK'ye bu alanda faaliyette bulunacağını beyan eden kuruluş sayısının 80'e ulaştığını belirten Aksoy, düzenlemelerin ana hatlarıyla olumlu olduğunu, ancak ikincil düzenlemelerde izlenecek ilke ve kuralların büyük önem taşıdığını söyledi.

Aksoy, düzenlemelerle son derece somut ve ayrıntılı düzenlenmiş, katı ilke kararlarına doğru bir gidişatın söz konusu olduğunu ifade ederek, "Düzenleme kapsamında SPK ve TÜBİTAK'ın iş yükü ciddi biçimde artmış durumda. Bir taraftan kanun değişikliğinde öngörülen görevleri yerine getirirken, diğer taraftan konuyla ilgili yeni mevzuat oluşturmaya çalışıyorlar. Bu noktada sektörü iyi tanıyan hukuk, teknik ve finans alanındaki uzmanların istihdam edilmesi önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber