Bursa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi imha edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 14:51, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 14:51
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi imha edildi.
Gölkaya Mahallesi'nde İ.K, yürüyüş sırasında gördüğü eski top mermisini jandarma ekiplerine bildirdi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timleri bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, eski mühimmatı kontrollü şekilde imha etti.