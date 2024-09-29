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LPG ithalatı temmuzda yıllık bazda yüzde 7,13 azaldı

Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,13 azalarak 306 bin 937 ton oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 11:53, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 11:54
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LPG ithalatı temmuzda yıllık bazda yüzde 7,13 azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,13 azalarak 306 bin 937 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) temmuz ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, temmuzda rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Ruanda ve İtalya'dan ithalat yapıldı.

LPG ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,13 azalarak 306 bin 937 tona düştü.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 52,65 azalarak 17 bin 957,70 ton oldu.

İhracat, Almanya, Lübnan, Ukrayna, KKTC, Singapur ve Türkiye serbest bölge olmak üzere 6 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 18,64 artarak 87 bin 573,66??????? ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 377 bin 464,28 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 83,67 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,84 ile tüplü LPG ve yüzde 2,50 ile dökme LPG satışları izledi.


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