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Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek yıl Togg'un ilk sedan modeli olan T10F'nin piyasaya sunulacağını belirterek, "T10F biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 14:00, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:57
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Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek yıl Togg'un ilk sedan modeli olan T10F'nin piyasaya sunulacağını belirterek, "T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye Togg artık sesleniyor olacak, biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak." dedi.

Bakan Kacır, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) teknoloji kampüsünü ziyaret etti.

Şirket yetkililerinden faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Kacır, burada yaptığı açıklamada, Togg'un hem AR-GE hem de üretim faaliyetlerinin doludizgin devam ettiğini bildirerek, "Malumunuz eylül ayından itibaren Türkiye'de küresel güvenlik regülasyonlarına uyum sürecini başlatmış olduk. Genel Güvenlik Regülasyonları (GSR) 2 düzenlemeleri eylül ayından itibaren Türkiye'de zorunlu hale geldi. Togg da tabii bu yeni düzenlemeye en hızlı şekilde uyum sağladı. Ben de az önce Togg'un özellikle otonom sürüş kabiliyetlerine ilişkin bir deneyim gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadım." ifadelerini kullandı.

-"80 kilometre daha fazla menzil"

Gelecek yıl Togg'un yeni modeli T10F'in piyasaya sunulacağını aktaran Kacır, şöyle devam etti:

"T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye de Togg artık sesleniyor olacak, bu model biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak. Bu da elektrikli araç kullanıcılarının çokça memnun olacağı bir unsur aslında. Malumunuz biz hem Togg'un hem de diğer elektrikli araçların Türkiye'de yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz."

Kacır, desteklerle elektrikli araçlara ilişkin şarj istasyonlarının ülkenin tüm şehirlerinde yaygınlaşmasını sağladıklarına işaret ederek, halihazırda tüm şehirlerde 23 bin halka açık şarj noktası olduğunu ve bunların 8 bininin hızlı şarj imkanı sunduğunu bildirdi.

Gelecek dönemde desteklerle özel sektörün şarj istasyonu yatırımlarını daha da büyüteceklerine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye, halihazırda Avrupa'da elektrikli araç başına düşen halka açık şarj istasyonu noktası açısından lider ülkelerden biridir. Bu liderlik rolümüzü daha da güçlendireceğiz ve inşallah Togg, hem AR-GE, inovasyon alanında hem üretim yetkinlikleriyle Türkiye'nin gururu, iftihar kaynağımız olmaya devam edecek. Biz de her daim Togg'un yanında olmayı, desteklemeyi sürdüreceğiz. Burada muhteşem, gencecik ve deneyimli bir ekip var. Dolayısıyla bu ekibin alın teriyle, akıl teriyle Türkiye'nin geleceği için yürüttükleri bu çalışmalarda biz de her daim yanlarında olacağız."

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