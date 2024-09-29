Uzman isimlerden kritik uyarı: Altın fiyatlarındaki fırtına için dikkat!

FED 50 baz puanlık indirime gitti, altın yükselişe geçti. Ons altın 3 bin dolar seviyelerini gördü. Altın piyasasındaki yükseliş sürerken Stratejist Selçuk Gönençler katıldığı programda 'Altın yükselecek mi?' sorusunu cevapladı. Yatırımcılar için kritik uyarıda bulunan Stratejist Gönençler, "Yatırımcılar içine duygusallık katmadan beni dinlesin" diyerek sözlerine başladı.

ALTINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Uzun zamandır beklenen altın fiyatlarındaki yükselişin orta vadede devam edebileceğini ifade eden Gönençler, altını etkileyen faktörleri belirterek, şunları söyledi: Altın tarafı çok güçlü. Altını çok fazla besleyen durum var. Yatırımcılar içine duygusallık katmadan beni dinlesin. Burada parabolik bir çıkış var. Güçlü bir çıkış der miyiz deriz. Momentum var mı, var. Ama burada başka bir şeyler oluşuyor. Alt göstergelerde farklı ısınmalar meydana geldi.

"ALTIN GÜÇLÜ YÜKSELİYOR AMA..."

Altın 2 bin 800 dolarlara yaklaştıkça dikkatli olmak lazım. Daha üst noktaları görebiliriz ama 2 bin 800'leri gördükçe bana aslında şunu anlatılıyor: Altın güçlü yükseliyor ama 2 bin 800'lere gelince benimle oynama diyor. Bir korku anlatmıyorum ama yatırımcıların yanlış maliyet yapmaması için bir not düşmüş olayım.

İSLAM MEMİŞ'İN DOLAR TAHMİNİ

Ekonomist İslam Memiş, yatırımcıları altın hakkında uyardı. Ekonomist Memiş, herkesin kendi bütçesine göre alıp satabileceği altınlar arasında en karlı olanı açıklarken piyasalardaki son durumu şu şekilde ifade etti:

Dolar kuru şu anda 34 lira 15 kuruş seviyesinde. Düşüşler kalıcı değil. Özellikle 34 lira seviyesinin altında sarkınca zaman zaman 33 lira 80 kuruş seviyesini bize göstermiş oldu. Döviz bir yatırım aracı değildir, dolar kesinlikle değildir. Ancak dolarla ticaret yapan, dolara ihtiyacı olan, dolar borcu olan arkadaşlarımızın bilmesi gerekiyor ki dolar fiyatı şu anda baskılanıyor ve bu kadar baskılanmasına rağmen 34 lira 15 kuruş seviyesinde olan bir dolar kuru var karşımızda.

Dolar tarafında yaşanacak geri çekilmeler alım fırsatı olarak ön planda durduğunu belirten Memiş, ''Bu yıl sonuyla alakalı dolar tarafında 40 lira 45 kuruş ile yılı tamamlarız iddiam vardı. Öngörüm halen devam ediyor'' dedi.

"SATIŞ İÇİN ERKEN"

Ons altın 2666 dolar seviyesinde olduğunu belirten Ekonomist İslam Memiş, hafta boyunca her gün yeni bir rekor kıran altın piyasası olduğunu söyleyerek, şunları not düştü:

Yeni rekorunu 2685 dolar seviyesiyle test eden bir ons altın var karşımızda. Tamamen bir savaş fiyatlaması, tamamen bir belirsizlik fiyatlaması içerisinde yoluna devam ediyor ons altın. Ben ve yol arkadaşım yol arkadaşlarım dolarda beklediği için ve siz malınıza sahip çıktığınız için hem ons altındaki getiriden hem de gram altındaki getiriden ciddi miktarda son iki haftadır para kazandık ve para kazanmaya devam ediyoruz. Satış için erken.