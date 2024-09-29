HMGS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı

2024-HMGS ile İYÖS: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

29 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın (2024-İYÖS), Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, 29 Eylül 2024 tarihinde saat 13.50'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 9 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-HMGS ve İYÖS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)