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Mansur Yavaş: Temizlik talebinde bulunan 271 okuldan 113 tanesi vazgeçti

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, okullarda temizlik için talepte bulunan 271 okuldan 113 tanesinin talebini geri çektiğini ve okul müdürlerine, 'Belediyeden hiçbir şey istemeyin' diye mesaj atıldığını söyleyerek, "Biz zehirli gıda falan vermiyoruz. Biz temizlik malzemesi veriyoruz ve okulları temizlemeye talibiz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 17:06, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 18:03
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Mansur Yavaş: Temizlik talebinde bulunan 271 okuldan 113 tanesi vazgeçti

ABB Başkanı Yavaş, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı. Yavaş, festival öncesi Beypazarı Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Ankara'daki CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya gelen Yavaş, daha sonra başkanlarla basın mensuplarına açıklamada bulundu. Son günlerde okullardaki kirliliğin basına yansıdığını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel temin edemediğini belirten Yavaş, "Okulların açılacağı tarih belli. Eğer temin edilecekse bunun okullar açılmadan temin edilmesi lazımdı. Temin edilemediği ve okullardaki pislik televizyondaki görüntülerde gösterilince biz hemen devreye girdik ve bir çağrı yaptık, arzu eden okullara form doldurmaları karşılığında hijyen malzemesi vereceğimizi söyledik. Aynı zamanda da ertesi günde talebinin çok olduğuna görünce temizlik yapmamızı isteyen okullar olursa buna da katkıda bulunacağımızı da söyledik. Bunda kötü bir niyet ya da siyasi bir şey aramanın anlamı yok. Çünkü orada küçücük çocuklar eğitim görüyor. Onların vücutları daha hassas. Onların mikroptan, pislikten, kirlilikten arınmaları lazım. Bu amaçla biz bu sefer, temizlik isteyen okullara form doldurun dedik" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ EĞİTİM TEMİZLESİN, BİZ DE GÖREVİMİZİN BAŞINA DÖNELİM'

925 tane okuldan hijyen talebi geldiğini aktaran Mansur Yavaş, "Bugüne kadar 232 tanesini verdik. Bu hafta sonuna kadar da geri kalanın tamamını vereceğiz. Şu anda 723 civarında okul var, onlar da telefon açar, 'Biz istemiyoruz' derse sorumluluk kendilerine ait veya kendileri de temin edebilir. Temizlik isteyen okul, bugün itibarıyla 271 tane. Fakat bunlardan 113 tanesi 'Biz istemiyoruz' dediler. Herhalde kendileri temizleyecek. Başka yorum yapmak istemiyorum. Çünkü hiçbir okul müdürü herhalde o çocukların kirli bir okula gelmesini istemez. Bize yaptırmadıklarına göre şu anda orada temizlik yapıyor olmaları gerekir. Şu ana kadar biz 48 okulda temizlik yaptık. 22 tanesi cumartesi. Bugün de 26 okul tamamlanmış olacak. Sonuçta 48 okulda 30 bin tane küçük çocuk temizlenmiş okullara gidecek. Darısı diğerlerinin başına diyorum. Eğer milli eğitim bunları kendisi temizleyebiliyorsa temizlesin; biz de görevimizin başına dönelim. Buradaki engellemeler gerçekten insanı hayrete düşürüyor. Biz de kamu kuruluşuyuz, Milli Eğitim Bakanlığı da kamu kuruluşu. Elbette ki her zaman birbirimizden destek alacağız" diye konuştu.

Ardından elindeki mesajı göstererek, okullara, 'Belediyeden hiçbir şey istemeyin' diye bir mesaj atıldığını belirten Yavaş, "Biz zehirli gıda falan vermiyoruz. Biz temizlik malzemesi veriyoruz ve okulları temizlemeye talibiz. Böyle bir olayın bu kadar ülke gündeme taşınmasını gerçekten garipsiyoruz. Biz bütün kurumlarla iş birliği yapmaya hazırız. Yeter ki oradaki çocuklar güzel bir şekilde eğitimlerini alsınlar" dedi.

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