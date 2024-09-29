25 yaşındaki piyade teğmen trafik kazasında hayatını kaybetti
Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki piyade teğmen Hüseyin Kış'ın cenazesi, toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 17:18, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 17:19
Eğribucak Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kış'ın naaşı, cenaze namazı için Hacılar Cami Kebir Camisi'ne getirildi.
25 yaşındaki piyade teğmen Kış'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Hacılar Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Kış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile vatandaşlar katıldı.