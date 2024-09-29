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16 il için sarı kodlu uyarı: Serin ve yağışlı hava geliyor

Yurdun batısı yeni haftaya Balkanlar'dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altında girecek. Hava sıcaklıklarının kuzey kıyılarında 4 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 12 ila 15 derece düşmesi bekleniyor. Meteoroloji 16 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 17:57, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 18:03
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16 il için sarı kodlu uyarı: Serin ve yağışlı hava geliyor

Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava görülecek, yağmurlarla birlikte sıcaklıklar da düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgesinden başlayarak, kuzey kıyılarında 4 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 12 ila 15 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın yarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batısı, salı günü İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz, çarşamba günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkili olduktan sonra perşembe günü yurdu terk etmesi öngörülüyor.

Yurdun güney kesimlerinde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İstanbul'da gece saatlerine dikkat

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğuda güneybatı, salı öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer ise kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtına salı akşam saatlerinde batıda, çarşamba akşam saatlerinde ise genelde etkisini kaybedecek.

Doğu Karadeniz'de de yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, salı öğle saatlerine kadar etkili olacak.

16 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, 16 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce'de yağışın etkili olması beklendiğinden bu illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

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