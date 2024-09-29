İsrail, Lübnan'ı vurmaya devam ediyor

İsrail, Lübnan'da birçok noktaya hava saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın doğusunda Bekaa Vadisi'ndeki Baalbek-Hermel'e düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını aktardı. Lübnan'ın güneyindeki Ain Deleb bölgesine düzenlenen saldırılarda ise 24 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren bakanlık, Sidon kenti yakınlarına düzenlenen saldırıda da 29 kişinin yaralandığını açıkladı.