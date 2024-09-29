İsrail, Lübnan'ı vurmaya devam ediyor
İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik hava saldırılarına aralıksız devam ediyor. Saldırılarda bugün en az 45 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 20:05, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 20:06
İsrail, Lübnan'da birçok noktaya hava saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın doğusunda Bekaa Vadisi'ndeki Baalbek-Hermel'e düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını aktardı. Lübnan'ın güneyindeki Ain Deleb bölgesine düzenlenen saldırılarda ise 24 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren bakanlık, Sidon kenti yakınlarına düzenlenen saldırıda da 29 kişinin yaralandığını açıkladı.