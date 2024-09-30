Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı ders kitaplarını okutmayan özel okullara soruşturma açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 24.09.2024 tarihli ve 115219837 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullardaki eğitim-öğretim faaliyetleri Talim ve Terbiye Kurulunca onaylı öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararı ile onaylanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre hazırlanan öğretim programları 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1, 5, hazırlık ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlamıştır. Diğer sınıf düzeylerinde ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden önce uygulanan öğretim programlarının uygulanmasına devam edilmektedir.

Öğretim programları doğrultusunda Bakanlığımızca hazırlanan ders kitapları resmi okullarla birlikte özel okullara da dağıtılmıştır.

Bakanlığımızca dağıtımı yapılan ders kitapları dışında ilgili sınıf düzeylerinde Bakanlığımızca onaylanmış ders kitabı bulunmadığından, tüm okullarda ders kitabı olarak sadece Bakanlığımızca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak hazırlanan ders kitapları okutulabilecektir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 46'ncı maddesi on birinci fıkrasında "Okullarda, Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının uygulanması esastır." hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ve diğer öğretim programlarına uygun şekilde hazırlanarak Bakanlığımızca dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığı konusunda gerekli takibin yapılması, ders kitaplarını okutmayan özel okullar hakkında gerekli incelemenin yapılması gerekmektedir."

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR