İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu!
İstanbul'un Beykoz ilçesinde çakarlı gelin arabasının yer aldığı düğün konvoyu, trafiği birbirine kattı. Otoyolda trafiği kesen konvoydaki lüks otomobiller yolda drift yaparken, motosikletlerin trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 23:55, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 23:59
Beykoz'da düğün konvoyuyla seyir halindeki gruplar çakarlı araçlarla yolu
kapatarak drift yaptı. Şahısların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına
yansıdı.
Olay, İstanbul'un Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yeni evlenecek çift için bir araya gelen şahıslar çakarlı araçlarla konvoy oluşturarak otoyolu kapattı. Konvoydaki otomobiller seyir halindeyken diğer seyir halindeki otomobil sürücülerini tehlikeye atarak çakarlı araçlarla ilerleyip drift attı. Konvoydaki bazı motosikletli kişiler ise motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.