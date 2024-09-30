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Motosikletliler ölüme sürüklüyor! Çarpıcı analiz, Türkiye ilk sıralarda

Ülkemizde 8 ayda 75 bin motosiklet kazası yaşandı. Bunların yüzde 66'sında motosiklet sürücülerinin kusurlu olduğu tespit edildi. Kazaların yüzde 80'i de sollama anında yaşandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 07:25, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 06:25
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Motosikletliler ölüme sürüklüyor! Çarpıcı analiz, Türkiye ilk sıralarda

Türkiye'de haziran-ağustos dönemini kapsayan yaz aylarında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı 345 bin 235 ile rekor kırarken, trafikteki motosiklet sayısı da 6 milyona yaklaştı. Motosiklet sayısının yükselmesiyle birlikte motosikletlerin karıştığı trafik kazaları da artış gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün yaptığı açıklamada, bu yılın ilk sekiz aylık döneminde 74 bin 451 motosiklet ve motorlu bisiklet kazası yaşandığını ve bu kazaların yüzde 65,9'unda motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kusurlu olduğunu açıkladı. Kendisi de bir motosiklet tutkunu olan Yerlikaya, motosiklet kullanırken daha dikkatli olunması, tüm trafik kurallarına harfiyen uyulması ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanılması uyarısında bulundu.

"EHLİYET ALMAK ÇOK KOLAY"

Motosiklet kullanımına paralel olarak artan kazalardaki yoğunluğun nedenlerini gazetemize değerlendiren Yol Güvenliği Uzmanı Yiğit Dedeoğlu, kazalardaki en büyük sıkıntının yetersiz eğitim olduğunu söyledi. Motosiklet ehliyeti almanın çok kolay olduğunu belirten Dedeoğlu "Hayatı boyunca otomobil kullanmamış, akan veya duran trafikte ne yapacağını, dönüşlerde geçiş üstünlüğünün kimde olduğunu bilmeyen insanlar trafiğe çıkınca sıkıntılar yaşanıyor. Motosiklet kullanıcılarının şerit kullanmak yerine yolun sağından gitmesi kaza risklerini artırıyor. Batılı ülkelerde motosiklet kullanımında filtreleme denilen bir sistem vardır. Bunlar motosikletlerin otomobillerin arasından nasıl gitmesi gerektiğini içeren kuralları içerir. Örnek vermek gerekirse; ancak 30 kilometre hızla akan bir trafikte motosikletlerin araçların arasından geçebilmesine hak verilir" diye konuştu.

"ÇOĞUNUN YAŞI TUTMUYOR"

Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, ticari kullanıcıların artmasının motosiklet kazalardaki artışı beraberinde getirdiğini söyledi. Motosiklet kazalarının yüzde 80'inin sollama anında olduğunu belirten Öztürk "Ne yazık ki sürücülerin birçoğunun yaşı tutmuyor, kıyafetleri ve kaskları uygun değil, çoğunun ehliyeti yok. Kurallara bağlı değiller, araçların sağından veya kaldırımlardan gidiyorlar, vizörleri iyi değil, yağmurlu havalarda yolu görmüyorlar. Kara yolunda şeridinde giden motosiklete kim çarpsın?" diye sordu.

Dünya genelinde bir yılda 1 milyon 250 bin ölümlü, 50 milyonun üzerinde de yaralanmalı kazaların yaşandığını kaydeden Öztürk "En çok kazanın olduğu 10 ülkeden biri Türkiye. Motosikletli kuryelerin kazalara karışma oranları da hayli fazla. E-Ticaret şirketleri için çalışan kuryelerin denetimlerinin artırılması gerekiyor" dedi.

YEŞİM ERASLAN

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