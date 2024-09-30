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İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da kent genelinde sağanak etkili oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 07:55, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 08:52
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından saat 23.00'ten itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesi aralıklarla gökyüzünde şimşek hareketliliği görüldü.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ile Beşiktaş'ta yağmur etkili oldu.

İstiklal Caddesi'nde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar apartman girişlerine sığınırken, bazıları da şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

Galata Köprüsü'nde yağışa rağmen balık tutan vatandaşlar dikkati çekti.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe'de yağmur etkili oldu.

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