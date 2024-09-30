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Vatandaşın borç yükü 5.3 trilyon lirayı buldu

Yaklaşık 41 milyon kişi bankalardan çektiği krediyle, 38 milyon kişi de kredi kartını kullanarak ayakta durmaya çalışıyor. Vatandaşın 5.3 trilyon TL'ye çıktı. 5.3 trilyonluk borç kamburunun 3 trilyon 371 milyar lirasını nakit kredi borçları, 1 trilyon 573 milyar lirasını kredi kartı borçları ve 315 milyar lirasını da kredili mevduat hesaplarından çekilen nakit borçlar oluşturuyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 09:15, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:15
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Vatandaşın borç yükü 5.3 trilyon lirayı buldu

Aylık geliri ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği için bankaların kapısını çalan dar gelirlilerin sayısı sürekli artıyor. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre son bir yılda banka kredisi kullanmak zorunda kalan borçlu sayısı 2 milyon 124 bin, kredi kartına borçlananların sayısı da 2.5 milyon kişi birden arttı. Borcunu ödeyemediği için bankaların takibine düşüp icra tehdidi altında yaşayanların sayısı 1 milyon 63 bini geçti.

5.3 trilyonluk borcun dağılımı

Nüfusun yarısı bankalara borçlu hale geldi. Yaklaşık 41 milyon kişi bankalardan çektiği krediyle, 38 milyon kişi de kredi kartını kullanarak ayakta durmaya çalışıyor. Vatandaşın borç yükü 5 trilyon 259 milyar liraya ulaştı.

Ekonomi yönetimi ödenemeyen kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine 60 ay vadeli ödeme kolaylığı getirdi. 5.3 trilyonluk borç yükünün 3 trilyon 371 milyar lirasını nakit kredi borçları, 1 trilyon 573 milyar lirasını kredi kartı borçları ve 315 milyar lirasını da kredili mevduat hesaplarından çekilen nakit borçlar oluşturuyor.

Son bir yılda 40 milyon 855 bin kişi bankalardan kredi çekti. Bu kredilerin 84.6 milyar lirası battı. Yaklaşık 1.6 trilyonluk kredi kartı harcamasının da 40.3 milyar lirası ödenemediği için takibe düştü. Kredi ve kartını ödememiş gerçek kişi sayısı 1 milyon 63 bin kişiye ulaştı. Bunlardan 784 bini kredi kartını, 642 bini nakit kredi borcunu ödeyemedi.

Senet ve çek borçları da patladı

Bu yılın ilk 7 ayında 130 bin adet senedin borcu ödenemediği için protesto edildi. Ödenmeyen senet borçlarının ilk 7 aydaki tutarı geçen yıla göre 2.75 kat artarak 8 milyardan 22 milyara fırladı. Geçen yıl protesto edildikten sonra ödenen senet miktarı 42 bin 223'e ulaşırken bu yıl protestodan sonra ödemesi yapılan çek miktarı 28 bin 542'ye kadar düştü. 7 ayda karşılıksız çıkan çek sayısı 164 bin 268'e, karşılıksız çıkan çeklerin tutarı ise 102.5 milyar liraya ulaştı. Karşılıksız çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 225 gibi devasa oranda arttı.

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