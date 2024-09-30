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Prof. Dr. Taner Demirer: Türkiye'de en az 70 bin doktora ihtiyaç var

Prof. Dr. Taner Demirer, Türkiye'nin sağlık sistemindeki ciddi eksikliklere dikkat çekti. Demirer, yaptığı açıklamada ülkemizde 70 bin doktor açığı bulunduğunu belirtti. Demirer, bu durumun sağlık sistemini ciddi şekilde etkilediğini ve çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Özellikle genç doktorların yurtdışına gitmesinin bu sorunu daha da derinleştirdiğini ifade eden Demirer, "Her yıl binlerce doktorumuz yurtdışına gidiyor. Devlet bu göçü tersine çevirmek zorunda" dedi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 09:10, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:53
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Prof. Dr. Taner Demirer: Türkiye'de en az 70 bin doktora ihtiyaç var

İYİ Parti'de Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan daha sonra CHP'ye katılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji uzmanı Prof. Taner Demirer, Türkiye'nin sağlık sistemindeki ciddi eksikliklere dikkat çekti. Türkiye'nin 70 bin doktor açığı bulunduğunu belirten Demirer, "Bu yetmezmiş gibi her yıl binlerce doktorumuz yurtdışına gidiyor. Devlet bu göçü tersine çevirmek zorunda" diye konuştu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Prof. Taner Demirer, 22 yıllık AK Parti iktidarında Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin geldiği noktayı şöyle özetledi:

"AK Parti iktidarının başlangıcında büyük övgülerle topluma sunulan Sağlıkta Dönüşüm Projesi sağlıkta şiddette dünyanın önde giden ülkesi olmamıza, sağlık çalışanlarının açlık sınırında yaşamasına, sağlık hizmetlerinin sunumundaki standardın bozulmasına, kuyrukların uzamasına, ucube randevu sisteminin çökmesine ve en iyi hekimlerimizin yurt dışına gitmesine yol açtı."

"ŞEHİR HASTANELERİ, SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN BÜTÇESİNİ ERİTİYOR"

Prof. Taner Demirer'in şehir hastaneleriyle ilgili değerlendirmesi de şöyle oldu:

"AK Parti İktidarı eski Sovyet sisteminin bir ürünü olan, İngilizler tarafından da 1970'li yıllarda denenen ve terk edilen 20'ye yakın şehir hastanesini hizmete açtı. Şehir hastanelerinde vatandaşlarımız randevu alamamakta, mağdur olmakta ve sağlık hizmetlerinin standardı düşük kalmaktadır. Sağlık Bakanlığı bütçesinin 1/5'ini götüren bu hastaneler garantili hasta sayıları, kira ve hizmet bedelleri ile Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini eritiyor. Hastane müteahhitlerine kira ve hizmet bedeli adı altında iki ayrı ödeme yapılıyor ve sözleşmelerle hizmet ve kira bedelleri adı altında müteahhitlere milyarlarca lira aktarılıyor. AK Parti hükümeti, devleti önümüzdeki 25 yıl boyunca bu paraları ödetmeye mahküm etti."

"YURT DIŞINA ÇIKMIŞ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TERSİNE GÖÇ İLE YURDA DÖNÜŞÜ SAĞLANMALI"

Prof. Taner Demirer, sağlık çalışanlarının yurt dışına göçüne de dikkat çekti, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı üniversite özel hastanelerde istihdam edilmiş 185 bin doktor var. Bir doktor, hemşire ve diş hekimi başına düşen nüfus Türkiye'de sırasıyla 498, 431 ve 2.496 olup OECD ülkelerinde ise bu rakamlar 341, 102 ve 1685 dolayında. 100.000 kişiye düşen hekim sayısı yönünden OECD sonuncusuyuz. Yüz bin kişiye düşen hekim sayısı OECD ortalaması 348 iken ülkemizde bu rakam 187'dir. Mevcut doktor sayısına ek olarak en az 70 bin doktora ihtiyaç var. Hekim göçünün önlenmesi için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerekiyor. Geçen yıl 3 bin 25 hekimimiz yurtdışına göç etti, bu artarak devam ediyor. Yurt dışına çıkmış olan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tersine göç ile yurda dönüşü sağlanmalı."

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