Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var?

Toplantının ana gündem maddesinin İsrail'in uyguladığı soykırım ve işgal politikası olması bekleniyor.

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