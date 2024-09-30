Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde Ortadoğu'daki son gelişmeler var.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 15:47, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:47
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Beştepe'deki toplantı saat 15.30 sıralarında başladı.
GÜNDEM ORTADOĞU'DAKİ SON GELİŞMELER
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında
yapılacak Kabine Toplantısı'nda Ortadoğu'daki son durumun değerlendirilmesi
bekleniyor.
Toplantının ana gündem maddesinin İsrail'in uyguladığı soykırım ve işgal politikası olması bekleniyor.
Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.