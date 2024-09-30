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Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Eylül 2024)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 09:54, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:55
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Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Eylül 2024)

Döviz kurları haftaya yatay seyirle başladı

Dolar/TL haftanın ilk işlemlerinde 34,2 civarında fiyatlandı. Euro/TL ise 38,20 seviyesinde el değiştirdi.

Bu hafta iç gündemde bugün Kabine Toplantısı, Hazine ikinci çeyrek borç stoku verileri, üç aylık iç borçlanma stratejisi ve bankacılık sektörü ağustos ayı verileri takip edilecek.

GECELİK FAİZLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasının etkisinin piyasaya tam yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faizler koridorun alt bandından yönünü yukarı çevirdi.

Gecelik faizler geçen hafta önce faiz koridorunun alt bandı olan yüzde 47'li seviyelere kadar gerilemişti.

Geçen hafta cuma günü gecelik faizler yüzde 48,4'e çıktı. Yükselişte, TCMB'nin 1 milyar dolar bakiyeyi aşan ters swap işlemi ve zorunluk karşılık kararı etkili oldu. Likidite fazlası 400 milyar TL'nin altına geriledi.

CEVDET YILMAZ: TÜRKİYE'YE YATIMCI İLGİSİ YOĞUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haftasonu küresel şirket yöneticilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi ve ABD'deki toplantılarda Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Suudilerin sahibi olduğu bir şirket, enerji ve diğer sektörlerde Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım yapmak istediğinden bahsetti." dedi.

KÜRESEL PİYASALAR

İsrail ordusu, cumartesi günü Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait bir komuta merkezini vurduğunu ve Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürdüğünü açıkladı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi jeopolitik endişeleri artırdı.

Bu hafta gözler ABD istihdam verilerinde olacak. İstihdam verilerinin Fed'in jumbo faiz indirimi yapıp yapmayacağına konusunda belirleyici olması bekleniyor.

Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma da dahil olmak üzere banka yetkililerinin açıklamaları yakından izlenecek.

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