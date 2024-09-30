Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,06 puan azalışla 9.684,40 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 31,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,75 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,95 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.