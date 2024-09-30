Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin 6 kişi adliyede

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T, Y.G. ile M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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