Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin 6 kişi adliyede
İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 10:35, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:39
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T, Y.G. ile M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.